Polizei verstärkt unterwegs Unbekannte belästigen Kinder in Hilden

Mehrere Schulleitungen haben in Elternbriefen über Zwischenfälle mit Unbekannten in den vergangenen Tagen berichtet und darum gebeten, die Kinder noch einmal für das Thema zu sensibilisieren. An der Beethovenstraße hat sich demnach am Donnerstag ein Kind von einem Mann verfolgt gefühlt. „Als ein zweites Kind dazukam, verschwand der Mann“, heißt es in einem der Elternbriefe. Im weiteren Verlauf des Tages habe eine Lehrkraft einen Mann, der sich ungewöhnlich verhalten habe, am Schulgelände der Beethovenstraße beobachtet. Im dritten Fall sei ein Kind im Hildener Süden von einem Mann angesprochen und sogar festgehalten worden. „Es wurde nach Gegenwehr wieder losgelassen.“ Alle drei Vorfälle wurden der Polizei gemeldet, hieß es weiter.