Hilden: Umweltministerin besucht Bäckerei Schüren

Der Unternehmer und E-Fahrzeugbesitzer kritisiert Hybrid-Autos. Ursula Heinen-Esser kommt mit einem solchen vorgefahren.

Gestern hat sie sich erst eine Radfahrer-Bonus-App in Köln erklären lassen und danach die Bäckerei Schüren besucht, um die E-Fahrzeuge des Bäckers zu sehen. Die Ministerin erscheint pünktlich und bestaunt die E-Lieferwagen, die mit Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage geladen werden. Ein Drittel des getankten Stroms produziert Schüren bereits selbst. Roland Schüren besitzt sieben E-Fahrzeuge, mit denen das Unternehmen Backwaren an seine 18 Filialen in Hilden und Umgebung ausliefert. Die leichten Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb hat Schüren in Ermangelung einsatzbereiter Alternativen mit einem Unternehmensverbund nach den Anforderungen seines Betriebs konzipiert und in Auftrag gegeben.