Dezentraler Flohmarkt steht an Hilden trödelt mal wieder

Die Aufteilung erfolgt wie bei den vergangenen Terminen in Nord- und Süditter. Das hat sich etabliert, nachdem die „Hilden trödelt“-Termine zunächst nach Postleitzahlen getrennt waren. Am Samstag, 1. Juni, trödelt der Bereich Norditter (alles nördlich der Itter beziehungsweise der Berliner Straße) und eine Woche später der Bereich Süditter. Laut Veranstalter wurden bisher mehr als 300 Trödelstände an knapp 200 Standorten angemeldet. Aber das kann sich noch ändern: „Anmeldungen für Standbetreiber sind jetzt bis zur letzten Sekunde möglich“, erklären Marina und Alexander Schorn. Die beiden Hildener haben das Format 2020 gemeinsam mit Steffen Kirchhoff entwickelt.