Dezentraler Hoftrödel in Hilden „Hilden trödelt“ steht in den Startlöchern

Das hat so gut geklappt, dass sich die Idee auch über die Corona-Krise weiterentwickeln konnte. Nun findet „Hilden trödelt“ bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr statt. An diesem Samstag, 2. September, geht es im Bereich Norditter los, eine Woche später, am Samstag, 9. September, folgt der Bereich Süditter.