Interview Marina und Alexander Schorn : „Hilden trödelt“ geht in die dritte Runde

Brigitte Sens bietet beim zweiten „Hilden trödelt“ alte Römergläser an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Marina und Alexander Schorn organisieren zum dritten Mal den dezentralen Trödelmarkt. Im Interview sprechen sie unter anderem über die Neuerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie viele Menschen haben sich bisher bei „Hilden trödelt“ angemeldet?

Alexander Schorn Es gibt bislang mehr als 200 eingetragene Stände, bei täglich weiteren Anmeldungen. Wir haben Hilden neu aufgeteilt, in Süditter und Norditter.

Info Zwei Bereiche, zwei Termine Alexander und Marina Schorn Foto: Alexander Schorn jr. Süditter - alles unterhalb des Itterbachs und der Berliner Straße, also beispielsweise die Walder Straße, Richrather Straße, Kirchhofstraße sowie deren Seitenstraßen. An diesem Samstag, 14. Mai, wird dort getrödelt. 134 Teilnehmer haben sich angemeldet. Norditter - alles oberhalb der Itter und der Berliner Straße, also unter anderem Hochdahler Straße, Gerresheimer Straße, Eller Straße und Düsseldorfer Straße mit allen Seitenstraßen. Trödeltag ist dort Samstag, 21. Mai. Hier werden noch Anmeldungen auf der Homepage angenommen. Kernzeiten sind jeweils von 11-17.30 Uhr. Weitere Infos und die Liste der Teilnehmer mit ihrem Angebot gibt es unter www.hildentrödelt.de im Netz.

Wie lange kann ich mich noch anmelden?

Marina Schorn Jeweils bis sieben Tage vor Trödeltag. Die Frist für den Bereich Süditter ist bereits abgelaufen, für den Bereich Norditter kann man sich noch anmelden.

Wie läuft die Anmeldung ab?

Alexander Schorn Zweistufig: Erst Anmeldedaten abholen, dann den Stand in passwortgeschütztem Bereich eintragen. In Stufe zwei hat man die Möglichkeit, neben Anschrift auch das Angebot aufzulisten, und so den eigenen Stand noch interessanter zu machen.

Wie läuft der Trödeltag ab?

Marina Schorn Wir geben keine Öffnungszeiten vor, haben aber als Kernzeiten 11 bis 17.30 vorgeschlagen. Hilfreich ist, wenn die Standbetreiber ihre Anwesenheitszeiten im Angebot aufführen. Kurz vor dem Trödeltag wird eine Adressliste auf unserer Homepage veröffentlicht. Wo angegeben, auch das vorzufindende Angebot des jeweiligen Standes. Für den Bereich Süditter steht die Liste unter www-hildentrödelt.de bereits online.

Was haben Sie aus den beiden ersten Terminen gelernt und machen es jetzt anders?

Alexander Schorn Der erste war viel zu klein, damals von strengen Coronamaßnahmen geprägt. Beim Zweiten habe ich sämtliche Stände (309 insgesamt) selbst von Hand in der Kartenapplikation der Homepage eingetragen. Dieses Jahr hat mich hier eine Softwarelizensierung entlastet. Die Aufteilung der damals drei Wochenenden anhand der Postleitzahlen war nicht optimal, ein Aufteilen in Nord und Süd scheint uns jetzt viel gerechter. Natürlich haben wir uns auch viele Gedanken zum Anmeldeprozess gemacht, aber auch dieses Jahr an einigen Kleinigkeiten Erfahrung gesammelt.

Gibt es Teilnehmer, die seit dem ersten Mal dabei sind und vielleicht sogar ein „Happening“ daraus gemacht haben?

Alexander Schorn Das hoffen wir sehr! Im letzten Jahr gab es einige Garagenhöfe oder kleine Sackgassen, in denen beinahe Volksfestcharakter herrschte.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?

Marina Schorn Die haben wir aus einem Urlaub im Allgäu mitgebracht – ein wirklich kleines Dörfchen, wo auf einer ganzen Straße getrödelt wurde. Das war so eine friedliche und schöne Stimmung, die wollten wir einfach mit nach Hilden nehmen.

Welche Rückmeldungen gab es von den Teilnehmern und den Besuchern?

Marina Schorn Nach dem großartigen Erfolg des letzten Jahres gab es überwiegend positive Rückmeldungen. Allerdings haben manche gegebenenfalls einen Standortnachteil, sodass die Stimmung nicht überall gleich gelöst war.

Sie verdienen mit dem Trödel kein Geld – warum organisieren Sie ihn dann überhaupt?

Alexander Schorn Aus Spaß an der Freude, und weil uns Hilden einfach am Herzen liegt. Wir finden, dass es die Stadt bereichert, und offenbar sehen viele Hildenerinnen und Hildener das ähnlich. Tatsächlich kostet es Geld und Zeit - Software, Server, Pflege. Aber wir machen so was einfach gerne, und es gibt deutlich kostspieligere Hobbys.

Neben Hilden trödelt organisieren Sie auch „Hilden liest“ – haben Sie schon Ideen für weitere „Hilden…“-Formate?

Marina Schorn „Hilden liest“ war als einmaliger Event geplant, der einen würdigen zweiten Durchlauf erhielt, eine Fortführung ist nicht geplant. Allerdings haben wir sehr gehofft, dass die Schulen das in diesem Jahr wieder organisieren würden, die Möglichkeit hätte es gegeben. Wir sind sehr traurig, dass es in diesem Jahr keinen Lesewettbewerb für die Kinder gegeben hat. Hätten wir das gewusst, hätten wir erneut bei der Stadtbücherei angeklopft, die uns jedes Mal sehr unterstützt hat.