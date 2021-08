Zweite Auflage der beliebten Aktion : „Hilden trödelt“ am Samstag im 40721-Bereich

Steffen Kirchhoff, Marina und Alexander Schorn (v.l.) von „Hilden trödelt“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit dem Postleitzahlenbereich 40721 startet „Hilden trödelt“ an diesem Samstag in die nächste Runde. Es folgen an den nächsten Wochenenden die Gebiete 40723 und 40724.

Gut erhalten Kinderkleidung, Küchenutensilien, historische Fotoapparate – am Samstag, 21. August, geht „Hilden trödelt“ ab 9 Uhr in die erste von drei Runden. Im Postleitzahlen-Gebiet 40721 bieten die Teilnehmer an rund 80 Ständen gut erhaltene Produkte aus Keller, Speicher und Kinderzimmer an. Im Westen, Norden und in der Stadtmitte haben sich viele Nachbarn zusammengeschlossen, um potentiellen Käufern gleich mehrere Anlaufstellen mit nur einem Stopp zu bieten. Eine komplette Liste der Teilnehmer gibt es im Internet unter der Adresse „www.hildentrödelt.de“ – viele beschreiben dort auch in wenigen Worten ihr Angebot. Wann die Stände wieder abgebaut werden, entscheiden die Teilnehmer selbst.

Der Postleitzahlen-Bereich 40721 eröffnet die diesjährige Trödel-Runde. Weitere folgen, jeweils samstags ab 9 Uhr: am 28. August im Gebiet 40723 und am 4. September im Bereich 40724. Anmeldungen sind jeweils bis zu zwei Tage vorher möglich. Einen Tag vorher wird die Teilnehmerliste veröffentlicht.

Die Hildener Marina und Alexander Schorn sowie Steffen Kirchhoff haben den dezentralen Trödelmarkt im vergangenen Jahr erstmals organisiert. Die Idee dahinter war, Käufer und Verkäufer in ganz Hilden unter Corona-Bedingungen an einem bestimmten Termin zusammenzubringen. Die Idee kam so gut an, dass sich die drei zu einer Wiederholung entschlossen haben.

(tobi)