Dezentraler Hoftrödel „Hilden trödelt“ geht in die nächste Runde

Wer hat noch Trödel auf dem Speicher oder im Keller? Noch können sich Hildener zum dezen­tralen, stadtweiten Trödelmarkt „Hilden trödelt“ anmelden. Der erste Termin ist am Samstag, 3, Juni. Der zweite 14 Tage später am 17. Juni. 2020 wurde der Trödel erstmals veranstaltet. Die Corona-Pandemie und ihre Schutzmaßnahmen machten angestammte Trödelmärkte in der Umgebung mit einem Mal unmöglich. Das Hildener Ehepaar Marina und Alexander Schorn bediente sich einer Idee, die sie bei einem Urlaub im Allgäu entdeckt hatten, und organisierten damals zum ersten Mal „Hilden trödelt“. Mittlerweile findet der dezentrale Trödelmarkt zum zehnten Mal statt.