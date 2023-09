Trödel ohne Handeln in Hilden Schnäppchenjagd bei „Mein Kinderkram“

Hilden · Die Herbstauflage von „Mein Kinderkram“ steht an. Am Samstag, 23. September, können im Gemeindezentrum an der Friedenskirche wieder Schnäppchen gemacht werden.

21.09.2023, 15:20 Uhr

Katrin Geheb gehört zum Organisationsteam von „Mein Kinderkram“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wer auf der Suche nach den spannendsten Spielen für jedes Alter, der schönsten Kinderkleidung (bis Größe 176), den coolsten Fahrrädern, sicheren Autositzen und allem Nützlichen für Babys und Kinder ist, sollte am Samstag, 23. September, im Gemeindezentrum an der Friedenskirche, Molzhausweg 2, im Hildener Norden vorbeischauen. Die Herbstauflage von „Mein Kinderkram“ steht an. Das Format ist ein Trödel ohne Handeln: Was gefällt, wird eingepackt und später am Ausgang bezahlt. Los geht es um 14 Uhr, Schwangere (mit Mutterpass) dürfen schon eine Stunde früher stöbern. Um 17 Uhr schließt „Mein Kinderkram“ für diesen Herbst. Aber nicht ein möglichst hoher Profit steht bei der Veranstaltung im Vordergrund: Vom Kaufpreis, den die Verkäufer vorher festgelegt haben, gehen 20 Prozent an eine soziale Einrichtung. In der Vergangenheit waren das beispielsweise Kindergärten oder Grundschulen, die besondere Projekte geplant haben. Für die neueste Auflage vom „Mein Kinderkram“ versprechen die Veranstalter eine Überraschung: „Stammkunden und Leseratten dürfen sich auf eine Neuerung freuen“, heißt es in der Ankündigung. Was dahintersteckt, wird erst am Samstag verraten. Es wird nicht nur getrödelt: „Das Glücksrad mit tollen Preisen für große und kleine Besucher, Getränke, Kuchen und frische Waffeln lassen den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden“, so die Veranstalter weiter. 2013 fand „Mein Kinderkram“ das erste Mal statt, seitdem hat sich die Veranstaltung über die Stadtgrenzen Hildens hinaus einen Namen gemacht – durch das breite Angebot und die Möglichkeit, auch bei Regenwetter trockenen Fußes einzukaufen. In der Regel bieten die Veranstalter zweimal im Jahr an, im Gemeindezentrum an der Friedenskirche durch das Kinderkram-Angebot zu stöbern. Das zehnjährige Jubiläum feierte das Team im März mit einer besonderen Auflage der Veranstaltung und einigen besonderen Aktionen. Weitere Informationen gibt es unter www.mein-kinderkram.de im Internet.

(tobi)