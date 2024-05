79.000 Euro investiert Trimm-dich-Pfad ist wieder fit

An den hölzernen Geräten hatten zuletzt zunehmend der Zahn der Zeit und die Witterung genagt. Eine Erneuerung tat not. Und die ist jetzt abgeschlossen: Acht der insgesamt 20 an einer Strecke von vier Kilometern positionierten Stationen wurden dabei neu ausgestattet. Das Holz ist in grüner Farbe gestrichenen Metallkonstruktionen gewichen. Die Ratsfraktion der Bürgeraktion hatte zuvor kritisiert, das entspreche nicht dem Anspruch von Naturnähe. Vom Wechsel des Materials erhoffe man sich eine längere Haltbarkeit in den teilweisen feuchten Bereichen des Stadtwaldes, betont indes Uwe Schielke, Leiter des Grünflächen- und Tiefbauamts: „Nachhaltigkeit war bei der Planung ein wichtiger Aspekt.“