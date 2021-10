Hilden : Trickbetrüger erbeuten Geld mit falscher WhatsApp

Hilden Eine 61-jährige Hildenerin ist von einem Trickbetrüger um mehrere Hundert Euro betrogen worden, teilt die Polizei mit. Die Frau bekam am Mittwoch (13. Oktober 2021) eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer.

Eine 61-jährige Hildenerin ist von einem Trickbetrüger um mehrere Hundert Euro betrogen worden, teilt die Polizei mit. Die Frau bekam am Mittwoch (13. Oktober 2021) eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Der Betrüger gab sich als ihr Sohn aus und schrieb, er habe eine neue Handynummer. Er bat sie, mehrere Überweisungen an ein Konto für ihn zu tätigen, da dies für ihn aktuell nicht möglich sei. Die Hildenerin überwies daraufhin insgesamt mehrere Hundert Euro an das unbekannte Konto. Als der Betrug aufflog, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.