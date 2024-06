Polizei fahndet nach vier Verdächtigen Tresor aus Tankstelle entwendet

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, 2. Juni, einen Tresor aus einer Tankstelle an der Walder Straße in Hilden gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen die vier Täter gegen 3.20 Uhr in das Gebäude ein, indem sie die gläserne Eingangstür aufbrachen. Der Tresor befand sich im Kassenbereich. Er wurde in einem roten Audi A6 mit Düsseldorfer Nummernschild verstaut. Anschließend flüchteten die Täter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtzentrum und entkamen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung unerkannt.