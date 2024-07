Fußball-Sommer-Camp beim VfB 03 Hilden Torwart-Legende Oliver Reck trainiert Nachwuchs

50 Kinder haben sich am Vormittag auf dem Platz des VfB 03 Hilden eingefunden – und wenig später versammeln Reck und seine Trainerkollegen die Gruppe am Mittelkreis. Dort gibt es ein paar einführende Erklärungen zum Tagesprogramm – und ein Ständchen: „Wir haben heute ein Geburtstagskind“, verrät Reck in die Runde – und dann wird, wie es sich gehört, erst einmal gemeinsam „Happy Birthday“ gesungen. Das Miteinander habe einen hohen Stellenwert beim viertägigen Sommer-Camp der Fußballschule Grenzland, betont Reck am Rande der Übungen. Schließlich verbrächten die Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren ein paar Tage ihrer Ferien auf dem Sportplatz. „Sie sollen Spaß am Fußball haben“, bekräftigt er. Wichtig sei es ihm auch, Werte für den Umgang zu vermitteln – auf und neben dem Platz. „Die deutsche Nationalmannschaft hat gezeigt, was es heißt, als Gruppe zu funktionieren“, sagt Reck.