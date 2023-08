Neue Masche in Hilden Tierheim warnt vor illegalem Welpenhandel

„Die Bettler kommen ins Gespräch mit Passanten, die anhalten und bekunden, wie süß die Hunde sind. Dabei wird dann der Verkauf angeboten. Die Hunde sind allesamt klein und haben einen ungewöhnlichen Mix, der besonders ansprechen soll. So erscheinen sie den Passanten als besonders niedlich“, erläutert das Tierheim. Demnach handele es sich überwiegend um Frauen, die in der Innenstadt sitzen würden. Die Bettler würden abends dann wieder mit dem Auto eingesammelt, die Hunde verblieben oft in einem Kofferraum auf irgendeinem abgelegenen Parkplatz. Am nächsten Morgen geht es wieder von vorne los, heißt es weiter.