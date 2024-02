Aktion in Hilden Tierheim sucht Helfer für Gartentag

Der Winter geht und es wird so langsam Zeit für den Frühjahrsputz. Zu den vielen Aktionen dieser Art, die in den kommenden Wochen stattfinden werden, gehört auch der Gartentag im Tierheim Hilden. Er findet zum sechsten Mal statt. Termin ist Samstag, 16. März. Um ausreichend Werkzeug und Material bereitstellen zu können, bitten die Organisatoren um eine verbindliche Zusage per E-Mail (info@tierheim-hilden-ev.de) bis zum 4. März.