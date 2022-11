Advent in Hilden : Tierheim lädt zu Weihnachtsmarkt in Hilden ein

Tierheim lädt zu Weihnachtsmarkt in Hilden ein

Advent in Hilden

Hilden Das Hildener Tierheim lädt für Samstag, 19. November, 11 bis 17 Uhr, zum Weihnachtsmarkt auf das Gelände im Hock 7 im Hildener Westen ein.

Angeboten werden unter anderem Verkaufsstände mit selbstgemachten Kränzen und Gestecken, teilte das Tierheim mit. Außerdem bieten die Mitarbeiter und Helfer einen Tier-, einen Weihnachts- und einen Büchertrödel an. Zu kaufen gibt es auch Marmeladen, Eierlikör und Plätzchen, heißt es. Darüber hinaus soll auch ein Tier-Infostand aufgebaut werden. Wer etwas trinken und essen möchte, kann bei Glühwein, Kakao , Kinderpunsch, Kuchen, Waffeln, Suppen und Grillgut zugreifen, so das Tierheim.

Auch an Kinder hat das Tierheim gedacht: „Unser Zauberer verzaubert unsere kleinen Besucher während des Besuchs mit unvergesslichen Zaubershows“, heißt es auf der Homepage. Und wer „einen kleinen oder großen Wunsch unserer Schützlinge erfüllen“ möchte, findet vor Ort verschiedene Wünsche am Wunschbaum, die bis Weihnachten erfüllt werden können. Der Weihnachtsmarkt endet laut Ankündigung gegen 17 Uhr. Wichtig: Die Tierhäuser bleiben in der Zeit geschlossen. Weitere Infos gibt es unter www.tierheim-hilden-ev.de im Internet.