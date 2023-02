Tierheim Hilden stark belastet Immer mehr Menschen setzen Tiere aus

Es ist ein regnerischer, kalter Februartag als ein Tierpfleger am Morgen zu Schichtbeginn eine Box vor dem Tierheim Hilden Im Hock 7 entdeckt. Darin befinden sich zwei schwarz-weiße Kaninchen, die dort zuvor von Unbekannten einfach vor der Tür abgestellt worden sind. „Es passiert leider immer wieder und wird immer schlimmer“, äußert sich dazu das Tierheim Hilden über das soziale Netzwerk Facebook. Erst diese Woche wurden in einer Box drei Meerschweinchen in Haan ausgesetzt.