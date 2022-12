Wiedereröffnung in Hilden Tiefgarage öffnet 528 Tage nach Flut wieder

Die Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz kann ab sofort wieder genutzt werden, zumindest teilweise. Das teilte Vonovia-Sprecherin Bettina Benner mit: „Der Vonovia-Bereich der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz in Hilden ist wieder geöffnet. Insgesamt stehen Vonovia somit 141 Stellplätze wieder zur Verfügung“, erklärte sie. Der öffentliche Bereich scheint dagegen noch gesperrt zu sein: Am Freitag waren die Rolltore noch heruntergelassen, im Innern sah jedoch schon alles vorbereitet aus, auch der Computer im Büro lief bereits. An der Einfahrt der Tiefgarage hängt ein Bedieneinheit für die Mieter, mit der offenbar das Tor hochgefahren werden kann. „Wir werden nun im Laufe der nächste Woche die Parkkarten an unsere aktuellen Mieter verteilen“, erklärte Benner weiter.