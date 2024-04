Im Gespräch mit Thorsten Böer Waldkaserne unter neuem Kommando

Seit gut drei Monaten ist Thorsten Böer Kommandeur der Waldkaserne und mittlerweile aufgestiegen in den Rang eines Oberst. Das erste Vierteljahr in Hilden – tatsächlich war der 52-Jährige einen Großteil dieser Zeit auf Dienstreise in Deutschland unterwegs – ist geprägt von vielen neuen Eindrücken. Was ist davon im Gedächtnis geblieben? Böer nennt den Sturm auf die Waldkaserne an Weiberfastnacht. Aufgewachsen ist der Soldat in Sonthofen, also im tiefsten Allgäu, mit Fasching. Das närrische Treiben im Rheinland ist wohl doch eine Spur toller, so das Fazit des neuen Kommandeurs, der die Menschen in unserer Region als herzlich, offen und unkompliziert wahrnimmt. „Wir sind ausgesprochen gut in der Stadt und im Landkreis integriert“, beschreibt er die Verbindung zwischen der Kaserne und der Region.