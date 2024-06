Proben an der Theresienschule Musical entführt in bedrohtes Insel-Paradies

Da die englische Musical AG an der Schule für die Inszenierung verantwortlich zeichnet, spielen und singen die jungen Darstellerinnen ausnahmslos in der Weltsprache – eine zusätzliche Herausforderung, die aber vortrefflich gelingt. Auch die Choreographien, ohne die ein Musical eben kein richtiges wäre, wirken schon rund. An den Anschlüssen zwischen den Szenen wird hier und da noch gefeilt, aber dafür sind die Proben eben da. Eineinhalb Stunden pro Woche kommt das Ensemble in der Regel zusammen – mit der klassischen Steigerung des Pensums in der Endprobenphase: Eine Woche vor der Premiere steht noch einmal ein Projekttag auf dem Programm – ehe die Darstellerinnen am 12. und 13. Juni vor ihr Publikum treten. Die rund 200 Plätze in der Aula werden wohl bei beiden Vorstellungen vollständig belegt sein. Nach Angaben der Schule sind die Tickets bereits ausverkauft – vorbehaltlich möglicher Rückläufer. Disney-Musicals, verrät Birgit Meyer, stünden bei Schülerinnen und Publikum hoch im Kurs. Und schließlich könne man den Stoff des Musicals, das polynesische Mythologie ins Broadway-Gewand kleidet, auch auf die eigene Lebenswelt übertragen, gehe es doch schließlich um Mut und Verantwortungsbewusstsein.