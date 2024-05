Spielzeit 2024/2025 mit acht Bühnenstücken Theatersaison in der Stadthalle bietet brisante politische Themen

Es beginnt mit leichter Kost, später kommen aber auch die schweren Themen auf die Bühne. Die Stadt Hilden kündigt für die Theatersaison 2024/2025 acht Vorstellungen in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz an. Los geht es am 31. August mit „Cabaret“. Es handelt sich hierbei um ein Musical nach dem Buch des US-Dramatikers Joe Masteroff. Ort der Handlung ist das Berlin der Jahre 1929 und 1930. Waren die Zwanzigerjahre durchaus eine Zeit der sexuellen und kulturellen Offenheit, deutet sich bereits an, dass sich die Stimmung in den Dreißigern grundlegend ändern wird. In diesem Spannungsfeld spielt die Geschichte des Schriftstellers Cliff Bradshaw, der auf der Suche nach Inspiration staunend einen neuen Lebenssinn zu finden glaubt. Das Westfälische Landestheater bringt „Cabaret“ in Hilden auf die Bühne. Es handelt sich hierbei im eine Inszenierung der Kategorie B (Boulevard), von der es in der kommenden Spielzeit drei weitere geben wird.