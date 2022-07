Kultur in Hilden : Theaterabos ab sofort zu haben

Kultur in Hilden

Die Schauspielerinnen Beatrice und Judith Richter stehen im Dezember auf der Bühne in der Hildener Stadthalle. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Hilden Für die kommende Spielzeit verkauft die Stadt Abos. Einzelkarten sind ab September erhältlich. Es gibt zwei Reihen: Schauspiel und Boulevard.

Große Inszenierungen, bekannte Schauspieler, Komödien und Dramen, klassische Werke und Theaterstücke zu gesellschaftlich aktuellen Themen. All das und vieles mehr erwartet die Besucher in der Theatersaison 2022/2023 in der Hildener Stadthalle.