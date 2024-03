Neuer Pächter in Hilden Neuer Pächter für den Ponystall

Das (vielleicht) Wichtigste vorweg: Die legendären Spaghetti Bolognese soll es auch wieder geben. Aber sonst soll sich im Ponystall an der Ellerstraße in Hilden einiges ändern. Das hat der neue Pächter erklärt. Am Samstag, 16. März, eröffnet er die Traditionskneipe am Rande der Hildener Innenstadt feierlich.