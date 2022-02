Umzug in Hilden : Teststation des Kreises nun an der Beckersheide

Der Kreis Mettmann ist mit dem Hildener PCR-Testzentrum von der Herderstraße an die Beckersheide umgezogen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Dort können – anders als am alten Standort an der Herderstraße – mehrere Proben parallel genommen werden. An der Beckersheide gibt es einen „Walk-In“.

Die Corona-Teststation des Kreises in Hilden ist in den vergangenen Tagen komplett umgezogen. Sie befindet sich jetzt in den Räumen der seit einiger Zeit ungenutzten Flüchtlingsunterkunft an der Beckersheide. „Die Probeentnahmestelle hat montags bis sonntags von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Zufahrt erfolgt über den Breddert“, erklärt Kreissprecherin Katharina Krause. Die Probeentnahmestelle an der Herderstraße wurde geschlossen.

Die Kapazitäten am alten Standort reichten nicht aus, um die Masse der PCR-Tests in einem zeitlich vernünftigen Rahmen zu bewältigen. Leser hatten berichtet, dass sie bis zu fünf Stunden warten mussten. Die Autos schlängelten sich teilweise um mehrere Kurven bis weit auf die Straße . „In Hilden ist der Standort nicht ideal“, erläuterte Kreissprecherin Daniela Hitzemann damals. Die Drive-in-Probenentnahme war im Hinterhof eines städtischen Flüchtlingsheims untergebracht. Die Platzverhältnisse waren beengt. Deshalb sei es nicht möglich gewesen, mehrere Teststraßen parallel zu betreiben.

Das ist an der Beckersheide anders. Dort setzt der Kreis nicht auf eine Drive-in-Lösung, sondern auf einen „Walk-in“. Wer sich testen lassen möchte, muss aus dem Auto aussteigen und sich anstellen. Die Probe wird in einem der Räume der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft genommen – da dem Kreis dort mehrere Räume zur Verfügung stehen, können parallel auch mehrere Tests gemacht werden. Das soll die Wartezeit verkürzen. Bereits vor Schließung der Entnahmestelle neben dem Hildener Nordfriedhof hat das Rote Kreuz im Auftrag des Kreises zur Entlastung des Hauptstandortes Herderstraße an der Beckersheide Menschen getestet, jedoch nur in einem Testmobil.

Am Mittwoch fehlte vor Ort noch ein Hinweis auf die neue Teststelle des Kreises, erklärte ein Leser. Hätte die Türe an einem Gebäude nicht aufgestanden, hätte er nicht gewusst, wohin er sollte.