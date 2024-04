Betrug per Telefonanruf in Hilden Senior wehrt sich mit Schreckschusspistole

Die Kreispolizeibehörde in Mettmann warnt aus gutem Grund. Seit 2019 ermittelte sie in jedem Jahr in mehr als 3000 Betrugsfällen. Lediglich etwas mehr als die Hälfte dieser Fälle wurde aufgeklärt. Immerhin: Nach 3358 Delikten dieser Art im Jahr 2022, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 3152 Fälle. Vor allem ältere Menschen stehen im Fokus der Täter. Häufig wird der Messenger-Dienst WhatsApp für Betrugsversuche genutzt. Neben dem Enkeltrick sind es in jüngerer Vergangenheit Schockanrufe, mit denen Täter versuchen, Menschen ab 60 Jahren um Schmuck oder Bargeld zu bringen. Häufig geben sich die Täter als Polizisten aus. Perfide ist das sogenannte Call-ID-Spoofing. Dabei wird ein Anruf durch die polizeiliche Notrufnummer 110 vorgetäuscht, oft verbunden mit der Ortsvorwahl. In den meisten dieser Fälle agieren die Tatverdächtigen aus Callcentern mit Sitz im Ausland.