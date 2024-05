Baumaßnahme der Stadtwerke Hilden Teilsperrung der Kirchhofstraße ab Juni

Die Kirchhofstraße gehört zu den stärker frequentieren Verkehrswegen auf Hildener Stadtgebiet mit entsprechender Staugefahr. Ab dem kommenden Monat brauchen Verkehrsteilnehmer hier eine zusätzliche Portion Geduld, denn für voraussichtlich sechs Wochen wird die Kirchhofstraße auf Höhe der Gabelung wegen einer Baumaßnahme einspurig. Das teilten die Stadtwerke am 27. Mai mit. Mobile Ampeln regeln während dieser Zeit den Verkehrsfluss, trotzdem sei mit Rückstau in die Kirchhofstraße und auf die Hochdahler Straße zu rechnen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die Baumaßnahme beginne am 3. Juni und soll bis zum 12. Juli abgeschlossen sein.