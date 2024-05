Kosten von bis zu 2,85 Millionen Euro Teich am Waldbad soll neu angelegt werden

Aktuell fliest der Biesenbach in den Teich hinein und im Südwesten über ein Rohrsystem weiter, ehe er westlich des Waldbades wieder an die Oberfläche zurückkehrt. In seiner Gesamtheit sei das alles weder ökologisch noch unter Aspekten des Hochwasserschutzes vertretbar, so Koenzen. Der Teich biete mit seiner geringen Wassertiefe und einem hohen Maß an Verschlammung keine Rückhaltefunktion. Letzteres wäre ein zentraler Punkt, der für die Neugestaltung berücksichtigt werden müsste.