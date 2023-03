Trotz Erhöhung im Februar Warum Taxifahrer weiter zu alten Tarifen fahren

Hilden/Haan · Anfang Februar sind die Taxipreise in Hilden, Haan und den anderen Städten des Kreises Mettmann gestiegen. Abgerechnet werden in der Regel aber noch die alten Preise. Was das Eichamt damit zu tun hat.

05.03.2023, 09:33 Uhr

Roberto Milharo ist Vorsitzender der Taxizentrale Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Ina Schwerdtfeger

Unzählige Taxiunternehmen mussten im Februar und auch im März nach alten Tarifen abrechnen und damit Verluste einfahren, und das obwohl seit dem 1. Februar eigentlich ein neuer Taxitarif im Kreis Mettmann gültig ist. Aber warum ist das so?