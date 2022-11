Menstruationsartikel in Hilden : Tampons – Bürgeraktion wirft SPD „dramatisches Theater“ vor

Hilden Die breite politische Mehrheit und das Jugendparlament unterstützen den Antrag, in Zukunft kostenlos Tampons und Binden an Schulen anzubieten – die Bürgeraktion hatte dagegen gestimmt und wehrt sich nun gegen Kritik.

Die Bürgeraktion Hilden (BA) sieht das kostenlose Vorhalten von Menstruationsartikeln auf Schultoiletten nicht als vordringliche Aufgabe der Stadt an. Das teilte Fraktionschef Ludger Reffgen nun mit. Die SPD hatte einen Antrag auf kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln an Hildener Schulen gestellt – und die breite politische Mehrheit hatte diesem Antrag im Schulausschuss zugestimmt. Gegen die Stimme von BA-Politikerin Doris Spielmann-Locks.

Nach Pilotprojekten : Politik in Hilden beschließt kostenlose Periodenprodukte an Schulen

Die SPD bausche laut BA unter Rückgriff auf Vorkommnisse in England ein Thema zu einem Riesenproblem auf, das hierzulande gar nicht so ausgeprägt ist. „Spenderboxen für Periodenartikel sind als Idee aus der ,Schön-zu-haben-Welt‘ sicher nett vorstellbar, aber wir finden sie eben nicht so überzeugend und wichtig, dass wir zu der Auffassung kommen könnten, Frauen und Mädchen seien ohne ein solches Angebot vernachlässigt. Wir finden, es gibt drängendere Sorgen der Bevölkerung, um die sich Politik kümmern sollte“, erklären Reffgen und Spielmann-Locks. Während viele Menschen nicht wüssten, wie sie die hohen Energiekosten bezahlen sollten, stilisiere die SPD Ausgaben von ein paar Cent zur Überlebenskrise. „Nach ihrer Ablehnung der Familienentlastung in Hilden vor wenigen Wochen dokumentiert die SPD damit erneut, dass sie ganz andere Schwerpunkte setzt und ihr der Blick für die wirklich existenziellen Sorgen fehlt“, so die BA-Politiker weiter.