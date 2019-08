Tag des offenen Denkmals in Hilden : Denkmaltag wirft seine Schatten voraus

Am Tag des offenen Denkmals können interessierte Besucher unterschiedliche Denkmäler besichtigen und an Führungen teilnehmen.

Ein „Streifzug in die Vergangenheit“ und „Geschichte zum Anfassen“ – beim Tag des offenen Denkmals soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisiert und das Interesse für die Belange der Denkmalpflege geweckt werden. Am Sonntag, 8. September, können deutschlandweit rund 8000 Baudenkmäler, Parks oder archäologische Stätten besichtigt werden. Damit ist der Aktionstag die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Mit elf Programmpunkten trägt auch die Stadt Hilden ihren Teil dazu bei. Von 10 bis 18 Uhr können Interessierte unterschiedliche Baudenkmäler besuchen und an Führungen teilnehmen.

Am Tag des offenen Denkmals sind der Sonderstempel und Belege (Festumschlag und Faltkarte) von 10 bis 16 Uhr am Bürgerhaus , Mittelstraße 40, erhältlich.

Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bauhaus“ wird dem denkmalgeschützten Geschäftshaus Ecke Mittel-/Schwanenstraße eine besondere Bedeutung zugewiesen. Es ist das einzige traditionelle Gebäude mit Bauhaus-Stil in Hilden. Daher bieten die „Briefmarkenfreunde Hilden“, ein eingetragener Verein, einen Sonderstempel und Belege an, die dieses Bauwerk darstellen.

Elf Programmpunkte sind für Hilden eingeplant. Im ehemaligen Ratshaus und heutigem Bürgerhaus (Mittelstraße 40) findet um 10 Uhr eine einstündige Führung statt. Schwerpunkt ist der Vergleich des historischen mit dem neuen Ratssaal. Die historische Kornbrennerei und das Wilhelm-Fabry-Museum (Benrather Straße 32a) haben zum Denkmaltag erweiterte Öffnungszeiten (10 bis 18 Uhr). Im Rahmen einer Führung wird zudem ab 13 Uhr eine historische Dampfmaschine vorgeführt. Ebenfalls ab 13 Uhr wird im Gewerbepark-Süd (Hofstraße 64) die Geschichte des Parks vorgetragen. Außerdem findet von 11 bis 13.30 Uhr im Kunstraum des Gewerbeparks-Süd die Ausstellungseröffnung „Arte Povera e La Scuola di Piazza del Popolo“ statt. Im Silo der Gottschalksmühle (Mühle 64) werden die anspruchsvollen Sanierungsarbeiten präsentiert. Die Mühle hat zudem von 12 bis 16 Uhr geöffnet, Führungen nach Bedarf. In einer Begehung der Alten Fabrik, die jetzt als AWO-Zentrum (Walder Straße 24) dient, wird ab 15 Uhr dargeboten, wie trotz Umbau der Charakter des historischen Gebäudes erhalten bleiben konnte. Ferner hat das Café von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Das Haus der Hildener Künstler (Hofstraße 6) hat von 14 bis 17 Uhr den Skulturenpark sowie einige Ateliers geöffnet. Im Fachwerkhaus Kückeshaus (Eisengasse 2, Schwanenstraße 12) kann von 11 bis 16 Uhr eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses besichtigt werden. In der Reformationskirche (Mittelstraße 66) findet um 11 Uhr eine Führung mit Fokus auf die neuen Prinzipalstücke sowie das neue Beleuchtungskonzept statt. Im direkten Anschluss beginnt gegen 11.45 Uhr eine Stadtführung zum Thema „Umbrüche im Stadtbild“. Treffpunkt ist vor dem Eingang am Kirchturm der Reformationskirche (Markt 18). Die Stadtführung endet bei der Katholischen Pfarrkirche St.-Jacobus (Mittelstraße 8), an der um 15.30 Uhr eine Führung durch die Kirche und das neue Pfarrzentrum mit modernem Atrium beginnt.