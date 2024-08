Am 17. August auf der Wache hinter die Kulissen blicken Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Das Werben um neue Mitglieder hat einen ernsten Hintergrund. Aktuell erreicht die Freiwillige Feuerwehr nicht die Mitgliederzahl, die notwendig wäre, um die Sicherheit in einer Stadt mit 56.000 Einwohnern zu gewährleisten. Nimmt man den Schlüssel von 4,9 Feuerwehrangehörigen pro 1000 Einwohner zum Maßstab, dann braucht es weit mehr als 25 neue Einsatzkräfte. „Unser Ziel ist es, 150 neue Feuerwehrleute zu gewinnen“, erklärte die zuständige Dezernentin Mona Wolke-Ertel beim offiziellen Startschuss der Kampagne. Garniert wird diese mit zahlreichen weiteren Maßnahmen. Es wird Plakate auf den Entsorgungsfahrzeugen des Bauhofes in diesen Wochen ebenso zu sehen geben wie an zahlreichen anderen Standorten, die sich übers Stadtgebiet verteilen. Auf der Mittelstraße kündigt die Freiwillige Feuerwehr Präsenz auch für den Fall an, dass es nicht brennt: Man wolle mit den Menschen in den Dialog kommen und so für ein tatkräftiges Engagement bei den Brandbekämpfern werben.