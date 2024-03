Anzeige erstattet Tafel warnt vor falschem Spendensammler

Die Hildener Tafel verteilt dienstags und donnerstags an der Kirchhofstraße 18 jeweils von 10 bis 12.30 Uhr Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen. Mehrere Hundert Hildenerinnen und Hildener sind bei der Tafel als Kunden registriert. Im Café K, ebenfalls an der Kirchhofstraße, gibt es die Möglichkeit, montags und mittwochs jeweils von 11 bis 14 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr ermäßigt einen Kaffee zu trinken und zu Mittag zu essen.