Einbrüche in Hilden Täter steigen über Balkontür ein

Hilden · Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen in den vergangenen Tagen in Hilden. Einmal an der Lindenstraße, einmal an der Verlach.

04.12.2023 , 16:22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen. Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte sind am 1. Dezember in eine Erdgeschosswohnung an der Lindenstraße in Hilden eingebrochen. Als Tatzeitraum nennt die Polizei 14 bis 21.10 Uhr. Die Täter hebelten eine Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Tablet entwendet. Auch an der Straße „Zur Verlach“ schlugen Einbrecher zu – und zwar im Zeitraum 27. November bis 2. Dezember. Hier war das Vorgehen ähnlich, hieß es bei der Polizei. Angaben zur Beute können jedoch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.

(RP)