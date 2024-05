Mehrere Einbrüche in Hilden Täter steigen in Grundschule ein

Am Samstag, 18. Mai, sei es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße in Hilden gekommen. Die Einbrecher verschafften sich laut Sprecher zwischen 11.30 und 16 Uhr gewaltsam durch die Türen Zutritt zu zwei Wohnungen. „Es wurde beide Male nichts entwendet.“