Flucht durch die Mittelstraße Täter rauben vierstelligen Betrag von 91-Jährigem

Wie die Beamten mitteilen, betrat der 91-Jährige gegen 13.30 Uhr einen Friseursalon an der Kirchhofstraße. Zuvor hatte er einen vierstelligen Betrag von der Bank abgehoben und in einen Briefumschlag gesteckt. Der steckte in seiner Jacke, die er im Friseursalon an den Garderobenständer hing.