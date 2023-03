Einbruch in Hilden Täter nehmen 100 Meter Kupferrohr aus Tiefgarage mit

Teure Werkzeuge und rund 100 Meter Kupferrohr haben Unbekannte aus einem Neubau an der Gerresheimer Straße in Hilden gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, müssen die Täter in der Zeit von Freitagmittag, 24. März, bis Montagmorgen, 27. März, in den Rohbau des Mehrfamilienhauses eingestiegen sein.