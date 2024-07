Hildener Norden betroffen Täter brechen Autos auf und schrauben Lenkräder ab

„Bei den betroffenen Autos handelte es sich um einen BMW 118i, welcher an der Furtwängler Straße abgestellt war, um einen BMW X4 am Molzhauseg sowie um einen 3er-BMW an der Richard-Wagner-Straße“, erklärte er weiter. In allen Fällen hätten die Täter die Dreieckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und sich so Zugang in die Autos verschafft. „Anschließend schraubten sie das Lenkrad ab.“