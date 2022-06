Hilden/Haan : Synode des Kirchenkreises verstärkt Einsatz für Klimaschutz

Hilden/Haan Die Kreissynode will eine Stelle zur Koordination von Klimaschutzmaßnahmen einrichten. Bis 2035 soll Kirche im Kreis treibhausgas-neutral sein.

(-dts) Eines der zentralen Zukunftsthemen des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden sowie der Jugendlichen-Synode ist der Klimaschutz . Gerade auch von den Jugendlichen in den Kirchengemeinden wird dies erwartet und eingefordert. So hat die Kreissynode am Mittwoch mit großer Mehrheit die befristete Bestellung einer Klimaschutzkoordinatorin oder eines Klimaschutzkoordinators beschlossen. Die Synode ist das höchste beschlussfassende Organ des Kirchenkreises und besteht aus rund 90 Abgeordneten.

„Es ist längst an der Zeit, auch als Kirche aktiv zum Klimaschutz beizutragen“, erläutert Frank Weber, Pfarrer in Haan und Superintendent des Kirchenkreises. In Haan hat die Kirchengemeinde gerade ein langjähriges Gemeindehaus aufgegeben; auf der Fläche entstehen jetzt Wohnungen. Und das Denkmal „Haus an der Kirche“ wurde saniert und um einen Anbau mit Saal ergänzt.