Session in Hilden Sven Lorig moderiert Pfarrkarneval St. Konrad

Unter dem Titel „Endlich widder jeck – St. Konrad feiert Comeback“ kündigt die katholische Kirchengemeinde die Wiederbelebung des Pfarrkarnevals in St. Konrad an. „Junge, alte und vor allem jung gebliebene Karnevalist*innen präsentieren am Samstag, 27. Januar, närrisches Treiben vom Feinsten – und Verrücktesten“, heißt es weiter.