Erneuerbare Energie in Hilden BUND formuliert Alternativen zu Solarpark in Karnap-West

Entsprechend der Klimaschutzziele, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent steigern zu können, bereiten sie einen anderen Vorschlag: Große Parkplätze wie die von Selgros, Obi, Hardeck oder Breidohr könnten stattdessen mit PV-Anlagen überdacht werden. Der BUND sieht gleich mehrere Vorteile. Unter anderem würden die parkenden Autos beschattet werden und infolge dessen würde die Hitzebelastung für die Menschen sinken. Außerdem würde die Stromerzeugung über bereits versiegelte Flächen erfolgen – Freiraum würde so geschont. Außer den Parkplätzen sieht der BUND außerdem noch weitere Potenziale in der Stadt: Auf Dächern, beispielsweise städtischer Gebäude, ließen sich Dachflächenanlagen installieren.