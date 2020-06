Wahl-Vorbereitung : Stadt sucht Kandidaten für den Intergrationsrat

Hilden Der Integrationsrat setzt sich für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ein. Am Sonntag, 13. September, dem Tag der Kommunalwahl, haben Ausländer sowie eingebürgerte Hildener die Möglichkeit, zwölf Mitglieder des Integrationsrates direkt zu wählen.

Wer für ein Direktmandat kandidieren möchte, kann dies bis Montag, 27. Juli, anmelden. Für Interessierte veranstalten der Landesintegrationsrat und die Stadt am Mittwoch, 24. Juni, 18Uhr, in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums eine Informationsveranstaltung (Anmeldung mit Namen, Anschrift und Telefonnummer an tobias.wobisch@hilden.de).