Stadtwerke Hilden : Strompreis bleibt 2021 stabil, Gas wird teurer

Hilden Der Strompreis der Stadtwerke Hilden bleibt 2021 unverändert. Das gilt für alle Tarife. Der Gaspreis steigt, aber erst gegen Ende der Heizperiode zum 1. März, betont der Versorger. Der Kubikmeterpreis für Trinkwasser bleibt gleich, erhöht wird jedoch der Systempreis.

Verbrauch Statistisch nutzt jeder Hildener pro Tag 122 LItter Wasser. In NRW liegt der Durchschnitt bei 135 Liter, in Sachsen nur bei 85 Liter.

Brunnen Das Trinkwasser für Hilden wird in Hilden-Karnap und in Monheim-Baumberg gefördert.

Die Bundesregierung hat die Einführung einer CO2-Abgabe beschlossen ab 1. Januar 2021. Damit sollen die Klimaziele 2030 erreicht werden und klimaschonendes Heizen und Autofahren attraktiver werden. Die Stadtwerke Hilden sind ab dem neuen Jahr verpflichtet, Emissionszertifikate zu kaufen, wenn Erdgas beziehungsweise Wärme geliefert wird, erläutert Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Im Startjahr koste ein solches Zertifkat 25 Euro für eine Tonne CO2. In den Folgejahren steigt der Preis stetig auf 55 Euro im Jahr 2025. Für den Verbraucher bedeutet die CO2-Abgabe 0,54 Cent pro Kilowattstunde mehr. „Kunden der Stadtwerke Hilden profitieren jedoch von unserer erfolgreichen Einkaufsstrategie für Erdgas“, so Oliver Schläbitz. „So können wir einen Teil der CO2-Steuer ausgleichen und geben nur 0,20 Cent pro Kilowattstunde an unsere Kunden weiter.“ Die Stadtwerke Hilden verzichten außerdem auf die Erhöhung zum Jahreswechsel und verschieben sie auf den 1. März 2021, also erst gegen Ende der Heizperiode. Bei einem beispielhaften Gasverbrauch von 15.000 kWh pro Jahr erhöhen sich die Gaskosten im Tarif hildenGas klassik um rund 2,8 Prozent. Das entspricht einer Steigerung von 30 Euro im Jahr oder 2,50 Euro im Monat. Alle Kunden werden im Januar per Post informiert.