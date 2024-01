Durch Bauarbeiten Stromausfall im Hildener Süden

Und plötzlich war der Strom weg. Rund um die Verbindungsstraße brach am Montagvormittag für kurze Zeit die Energieversorgung zusammen. Grund waren Bauarbeiten, wie Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller erklärte. Eine externe Firma habe an der Verbindungsstraße ein Niederspannungskabel angebohrt. Dadurch war der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke hatten die meisten Haushalte schnell wieder am Netz, doch die direkt an die Baustelle angrenzenden Häuser mussten zunächst noch ohne Energie auskommen. Die Tiefbau-Experten der Stadtwerke sind ausgerückt, um den Schaden an der Verbindungsstraße zu beheben.