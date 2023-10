Widerstand von Politik und Bürgerschaft Streit um Unterbringung von Flüchtlingen

Laut wurde es am Donnerstagabend in der Stadthalle: „Ich lasse mich von Ihnen doch nicht in die rechte Ecke stellen“, sagte ein sichtlich aufgebrachter Rudolf Joseph (FDP). Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion Helen Kehmeier hatte sich zuvor „entsetzt“ gezeigt: „Wenn wir am Ende des Jahres 1000 Geflüchtete in Hilden haben und das bei 56.000 Einwohnern – was sollen die uns denn wegnehmen?“