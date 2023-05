Baustelle in Hilden Straße an der Itter einen Monat länger gesperrt

Vereinbart war etwas anderes, wie Ordnungsamtsleiter Michael Siebert damals erklärte: Auf der Straße hätte eine freie Geh- und Fahrgasse von mindestens zwei Metern Breite verbleiben müssen. „Aufgrund der Ausmaße des Krans und dessen Stützen, ist die Herstellung einer Geh- und Fahrgasse nicht möglich. So etwas passiert in seltenen Fällen, da einzelne Besonderheiten von theoretischen Planungen nicht immer erfasst sind“, so Siebert.