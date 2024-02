Politik in Hilden Großer Beifall für die Eurofighterin

Tatsächlich tritt die zierliche Frau direkt und nahbar auf, spricht ihr Publikum an, zeigt Humor und spart dabei nicht an deutlichen Worten. „Die Lage war noch nie so dramatisch wie jetzt“, stellt sie zur aktuellen innenpolitischen Lage ebenso wie für die äußere Sicherheit fest. Dass Menschen für die Demokratie auf die Straßen gingen sei wichtig, aber es sei auch zu erkennen, dass „Nationalsozialisten“ (so nennt sie die Mitglieder der AfD) und auch „ganz normale Bürger“ von Remigration sprächen und Deportation meinten.