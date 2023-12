Politik in Hilden Strack-Zimmermann kommt zum Neujahrsempfang der FDP

Die Hildener FDP erwartet zu ihrem Neujahrsempfang mit der Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen prominenten Gast. Stattfinden soll der Empfang am Samstag, 3. Februar, im Kunstraum des Gewerbeparks Süd an der Hofstraße 64 in Hilden. Er ist öffentlich und wird von den Hildener Liberalen gemeinsam mit dem FDP-Kreisverband ausgerichtet. Beginn ist um 11 Uhr.