Erinnerungskultur in Hilden Drei Stolpersteine vereinen Mutter und zwei Söhne

Die Brüder zogen die Konsequenzen und verließen ihre Heimat. Erna Kaufmann blieb zunächst in Hilden. Das Haus Hagdorn, Eigentum der Familie, ging im Dezember 1938 per Ratsbeschluss an die Stadt. Einen Monat später floh Erna Kaufmann zu ihrem Bruder nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Niederlande im Jahr 1940 scheiterte eine Flucht in Richtung Übersee. Etwas später wurde sie aufgegriffen.