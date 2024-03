Am Wochenende in Hilden Stöbern auf dem Hildener Büchermarkt

Der Büchermarkt steht vor der Tür. Unter dem Motto „Fas(s)t alles aus Papier“ stehen die Händler am kommenden Wochenende in der Innenstadt. „Das ist auch gut so, denn die Wintervorräte sind verbraucht, pünktlich vor den Osterferien wird neuer Lesestoff dringend gebraucht“, schreiben die Veranstalter.