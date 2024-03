Trauerfeier in Hilden Sternenkinder werden auf dem Südfriedhof beigesetzt

Abschied von ihren Sternenkindern können Angehörige am Mittwoch, 10. April, auf dem Südfriedhof nehmen. Die Kirchengemeinden in Hilden führen um 14 Uhr eine ökumenische Trauerfeier mit anschließender Beisetzung der Sternenkinder durch. Das ökumenische Team, das eng mit dem Bestattungshaus Kreuer und dem St.-Josef-Krankenhaus Hilden zusammenarbeitet, lädt alle betroffenen Eltern und Angehörigen ein, an der Beisetzung teilzunehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.