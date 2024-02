Politik in Hilden Stehen Schottergärten vor dem Aus?

Der Stein des Anstoßes liegt in diesem Fall direkt vor der Haustür. Schottergärten sind pflegeleicht. Doch Kritiker sprechen gerne von Gärten des Grauens, da sie als wenig umweltfreundlich gelten. In Hilden bekommt die Debatte darüber eine besondere Note, da eine Stadt mit einer hohen Bevölkerungsdichte ein großes Interesse daran haben muss, dass der Anteil an grünen Flächen möglichst groß bleibt.